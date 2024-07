BN LIVE- TIKI TACCO, le parole di Alessio Tacchinardi

Le parole di AlessioIl format di, a cura dee che vede l’ex centrocampista dellacome talent e protagonista del programma.– “Da piccolo andavo a vedere la Juve di Platini. Per me parlare di Juve è un’emozione e una bellezza, un saluto di cuore a tutti”.– “I primi giorni un’emozione unica. E’ una maglia particolare. Ho letto le dichiarazioni di Lilian Thuram, non vai a ridere e scherzare, vai solo per vincere. Ringrazio i tifosi che hanno accolto Thiago in questa maniera perché non era scontato. Il passato nell’Inter c’è anche se è un professionista. Quante botte che ci siamo tirati in campo, ma era un top già in campo da allenatore, comandava lui. Grandi i tifosi, penso debbano tenere accesa quella fiammella che sembra spegnersi e ora mi sembra – con il miglior allenatore sulla piazza, poi lo dimostrerà il campo -, ci siano delle similitudini. La prima Juve di Lippi, ripartivi con un mister che no narrivava da super squadre. Ho fiducia e ho guardato con grande emozione la tifoseria”.– “Eravamo in ritiro in Svizzera nel mio primo anno e io venivo da Bergamo. Siamo andati in Svizzera, c’erano centinaia di tifosi tutti intorno e dicevo a Del Piero: ma che seguito c’è? L’ ho iniziato a sentire una pressione diversa. E’ una maglia diversa perché senti un trasporto diverso. L’entusiasmo di oggi mi ha ricordato la mia prima Juve”.– Lo vedo bene da tutte le parti, ha tutto per fare bene. Agli Europei abbiamo visto che centrocampisti di livello non ce ne sono tantissimi. A me piace ed è piaciuto negli ultimi anni. L’ultimo anno mi è piaciuto anche McKennie, ma Rabiot è forte. Ma non so come giocherà il centrocampo, il sistema di Thiago è particolare, lo abbiamo analizzato alla scuola allenatori. Rabiot sa fare tutto.– “Avrei venduto Bremer e preso Calafiori. Può ancora crescere tanto siamo al 50% del livello potenziale. Vero che sono cifre importanti, noi parliamo ma devi anche monetizzare e tirare fuori i soldi. Io avrei fatto Bremer per Calafiori”.– “Sono contento che Montero abbia fatto quello step. Chi ha vinto sa come si vince, sa la particolarità di quella maglia e la può trasferire. Forse in Primavera sono ancora leggerini, in Next Gen che vai a giocare con gente che deve portare a casa i soldi per far mangiare i figli, lì ci vogliono gli attributi e Montero è perfetto e può farli crescere. Dalla Next Gen ne sono usciti tanti, ce ne sono diversi che giocano in Serie A è pazzesco. Ce ne sono tanti interessanti. Giusto dare la 10 a Yildiz? Io terrei le orecchie un po’ più basse, anche se Yildiz mi sembra umile e forte. E’ una maglia pesante, facciamolo crescere”.- "Abbiamo una chat del 1996 e quando Ciro gli ha scritto: Veramente vai a Napoli? Io non ci volevo credere. Vederlo all’Inter e poi lì… Da quello che so avrebbe fatto carte false per tornare ma questo è un altro discorso e non voglio giudicare. Un mio grande amico ma spero non faccia così bene e che arrivi dietro la Juventus. Un bellissimo campionato, ma dietro la Juventus".