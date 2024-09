Il programma della vigilia di Lipsia-Juventus

Dopo la vittoria di sabato contro il Genoa, questa mattina laè tornata al lavoro alla Continassa in vista del match didi mercoledì: "Inizia l'operazione: i bianconeri sono attesi in Germania mercoledì sera, per la seconda gara della League Phase della Champions League", si legge nel consueto report del club. "Oggi il gruppo si è allenato al mattino, focalizzandosi sul lavoro tattico, dopo la prima fase di riscaldamento".Martedì 1 ottobre sarà giornata di vigilia: alle 11 la squadra si allena al Training Center, dopodichè si parte per la Germania. Alle 18.15 microfoni accesi per i bianconeri nella consueta conferenza stampa.