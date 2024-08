Dal sito ufficiale della Juve, le ultime dalla Continassa in vista del match di lunedì contro il ComoUltimi giorni di lavoro alla Continassa prima dell’esordio stagionale in Serie A dellanel match casalingo all’Allianz Stadium contro il, in programma lunedì 19 agosto alle ore 20.45. Nella sessione d’allenamento mattutina di oggi al JTC, la squadra si è concentrata in modo particolare sul, chiudendo poi il lavoro con unaDomani, domenica 18 agosto, il gruppo tornerà in campo sempre in mattinata, mentre alle ore 13.00 è in programma nella sala stampa dell’Allianz Stadium la conferenza stampa di Thiago Motta in vista della prima sfida di campionato contro la squadra lombarda: live come sempre su Juventus.com, previa registrazione gratuita al nostro sito.