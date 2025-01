Juventus al lavoro verso il Benfica: su cosa ha lavorato oggi Thiago Motta

L'allenamento della Juventus del 27 gennaio

Dal sito ufficiale della, le ultime dalla Continassa all'antivigilia della sfida di Champions League contro il"L'ultima giornata della League Phase di UEFA Champions League attende i bianconeri mercoledì, quando all'Allianz Stadium arriverà il Benfica. La Juve ha lavorato questa mattina alla Continassa, a meno due dalla sfida con i lusitani: dopo la fase di riscaldamento, oggi ci si è concentrati sul possesso palla, per concludere con la partitella finale. Domani la Juve torna ovviamente al lavoro: al mattino è previsto l'allenamento, come di consueto aperto ai media nella sua prima parte. Poi, alle 13.30, all’Allianz Stadium sono previste le conferenze stampa della vigilia dei bianconeri, che saranno in diretta per gli utenti registrati (gratuitamente) su Juventus.com".