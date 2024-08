Non c'è più riposo, per citare l'ormai celebre "motto" di Simon Colinet, ma almeno c'è tempo per un minimo di divertimento alla Continassa, dove questa mattina ladi Thiago Motta è tornata ad allenarsi. Presente anche capitan, che al momento dell'arrivo sul campo - come si può notare in un video condiviso dal club sui propri canali ufficiali - si è lasciato andare a una simpatica battuta, forse in riferimento allo stesso allenatore: "Avete visto quello là? Sembra che siamo a Parigi, ai Giochi Olimpici. Andiamo!". Tra i giocatori immortalati anche Arek Milik, al centro delle voci di mercato ma pure passibile di un reintegro in rosa.