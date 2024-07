I convocati per il training camp in Germania pic.twitter.com/eLw1wY3sVC — JuventusFC (@juventusfc) July 20, 2024

Ci sarà anchetra coloro che prenderanno parte al ritiro dellain Germania. Il gioiellino montenegrino, per il qualesi è speso in conferenza stampa. Il classe 2006 è stato inserito nell'elenco dei convocati dal tecnico italo-brasiliano. La lista pubblicata dal club ha infatti associato ad ogni calciatore il rispettivo numero di maglia e, come evidenziato dal post su X della Juve, il montenegrino vestirà la maglia numero 17.