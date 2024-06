Juventus, Adzic vince, saluta e ora è pronto: il piano per il suo futuro

Un talento è pronto a sbarcare a Torino, questa volta per davvero. Alla fine del 2023 si è iniziato a parlare di lui in chiave Juventus e ora l'avventura sta per cominciare:sarà presto bianconero. Il gioiellino montenegrino giovedì ha salutato la propria patria vincendo un trofeo, la Coppa del Montenegro con il Buducnost Podgorica. E non solo: al fischio finale Adzic ha ricevuto dal proprio club la sua maglia incorniciata. Il saluto perfetto, prima della partenza, direzione Torino. Lì lo attende un futuro alla Juventus, sulla scia di un altro montenegrino bianconero: Mirko Vucinic.Il centrocampista classe 2006 ha infatti conquistato tutti con il suo talento e la Juventus per accaparrarselo ha vinto la concorrenza di tante squadre, tra cui Milan, Napoli e soprattutto Bologna. Alla fine l'hanno spuntata i bianconeri, che a luglio lo attendono alla Continassa. Il neo diciottenne ha disputato una stagione da 34 gare, 6 gol e 3 assist, tra campionato ed Europa. La Juve ha insistito prima di tutti, prendendolo quando era solo un nome sui taccuini degli osservatori delle realtà più prestigiose del continente per circa 5 milioni di euro tra parte fissa, bonus e percentuale sulla futura rivendita. Adzic ha bruciato le tappe a livello giovanile e spera di rifarlo in bianconero. Il percorso, per lui, è già ben preciso: farlo crescere in un primo momento con la Next Gen, con vista sulla Prima Squadra. Fisico, gioca da centrocampista a 3, ma anche da trequartista o da esterno alto, ha personalità e qualità. Come ribadisce Tuttosport,