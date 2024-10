Laha recitato un ruolo da grande protagonista, in estate, per quanto concerne il calciomercato. Il club bianconero, infatti, si è rivelato decisamente attivo soprattutto per quanto riguarda le entrate. A Torino sono infatti arrivati i vari Michele Di Gregorio, Pierre Kalulu, Juan Cabal, Douglas Luiz, Khephren Thuram, Nico Gonzalez, Teun Koopmeiners, Francisco Conceicao e Vasilije Adzic. Tanti, tantissimi colpi che, di fatto, hanno rivoluzionato la rosa di Thiago Motta rispetto alla passata stagione.La sfida tra Juventus e Lazio, in tal senso, potrebbe chiudere definitivamente il cerchio, perché tra i volti nuovi dell'estate bianconera, l'unico che non ha ancora giocato un minuto in gare ufficiali è proprio Vasilije Adzic. Il montenegrino tornerà a disposizione proprio per la gara con i biancocelesti guidati da Marco Baroni e l'occasione potrebbe essere quella buona per vedere finalmente in campo anche uno dei tanti interessanti acquisti della sessione estiva a tinte bianconere.