Juventus-Adeyemi: durata e cifre dell'ingaggio

La Juventus punta con decisione su Karim Adeyemi ed ha pronta l'offerta da 30 milioni più bonus da presentare al Borussia Dortmund. Con il giocatore invece la trattativa viaggia spedita anche se restano alcuni dettagli da limare. Ecco i dettagli.Restano alcuni dettagli da limare con Adeyemi, più che altro tecnicismi, perché nella sostanza il gradimento di Adeyemi per la destinazione ci sarebbe: Come riferisce Tuttosport, sono previsti nuovi contatti tra gli agenti e la dirigenza bianconera per definire l’intesa su un quinquennale (scadenza 2029) da 3,5 milioni più bonus e per poi, con la forza del via libera del calciatore, poter cominciare a tutti gli effetti la trattativa con il Borussia Dortmund.