Juventus-Koopmeiners: la situazione

Le contropartite

Le cessioni

Il grande obiettivo della Juventus era e resta TI colpi già effettuati a centrocampo, ovvero Douglas Luiz e Khephren Thuram (l'ufficialità potrebbe arrivare settimana prossima), non cambiano i piani di Cristiano Giuntoli sul fronte Koopmeiners.Ecco come.Nelle chiacchierate fatte da ormai tempo è emersa una distanza notevole traLa trattativa nelle prossime settimane entrerà nel vivo e Giuntoli dovrà studiare come colmare le diverse valutazioni sul cartellino di Koop. In particolare ci sono tre strade possibili per avvicinarsi alle richieste dell'Atalanta.Come avvenuto con Douglas Luiz, un'ipotesi è quella di inserire nell'operazione altri giocatori.difensore che piace a Gian Piero Gasperini e che potrebbe sostituire Giorgio Scalvini dopo il grave infortunio, è sicuramente una possibilità. Senza dimenticare che nei radar dell'Atalanta in passato era finito anche Fabio Miretti. L'inserimento di altri giocatori nella trattativa non è comunque lo scenario su cui la Juve sta lavorando in prima linea.. Un po' come avvenuto con Moise Kean, la cui partenza ha facilitato la chiusura della trattativa per Thuram. Nella rosa bianconera ci sono molti giocatori che non rientrano nel progettad esempio. Questi quattro giocatori, se pur con delle differenze (Arthur sicuramente non rimarrà alla Juve, per Milik e Kostic dipenderà anche dalle offerte), potrebbero far ottenere un bel tesoretto oltre al risparmio importante che ci sarebbe a livello di ingaggi.Sempre sul fronte cessioni,E' il caso di Federico Chiesa e Matias Soulé ma anche dello stesso Dean Huijsen (valutato 25-30 milioni). La partenza di uno o addirittura di tutti e due tra Chiesa e Soulé dovrebbe ovviamente essere rimpiazzata con altri giocatori in attacco ma parte del ricavato favorirebbe l'assalto a Koopmeiners.