Mattiaresta nel mirino del Monza, che porterebbe volentieri il terzino della Juventus in biancorosso per aggiungere un po' di esperienza alla propria rosa senza un esborso economico eccessivo. Il difensore è in uscita da Torino e gradisce la soluzione brianzola, ma come spiega il Corriere dello Sport, tra i due club non c'è stato ancora alcun contatto diretto per parlare del calciatore.Mattia De Sciglio, con una carriera che include esperienze significative con Milan e Juventus, nonché la nazionale italiana, potrebbe rappresentare un rinforzo di qualità per il Monza. La sua versatilità nel giocare su entrambe le fasce e la sua esperienza a livello internazionale lo rendono un candidato ideale per una squadra che cerca di consolidarsi in Serie A.