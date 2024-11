Share





di Marco Amato, inviato a Cantalupa

E’ un progetto nuovo di zecca e “Va raccontato bene”, lo sottolinea Davide Fornaca, Juventus Academy development manager, nella conferenza stampa che si è svolta oggi a Cantalupa e che ha visto come relatori il sindaco Francesco Brizio Falletti Di Castellazzo e l’avvocato Vincenzo Ziccardi, ad di Soccer Cage Miami. Parliamo di Juventus Academy Residency progetto che riannoda in sé diversi fili dell’identità Juventus. C’è la consueta tendenza all’innovazione, a voler esplorare il nuovo, e l’attenzione massima alle nuove generazioni.









Ma cos’è Juventus Academy Residency? Il progetto vede protagonisti il club bianconero, la Soccer Cage di Miami, partner con il quale il club bianconero lavora già da anni a livello di Academy, e il comune di Cantalupa che da anni è diventato uno dei centri del mondo Juventus. “Dal 2017 più di 100 gruppi si sono allenati qui con Juventus – sottolinea Fornaca -, più di 4000 persone tra giocatori, staff e genitori. Un risultato enorme”. E proprio qui, quindi, nasce in estate il progetto Residency che vede oggi 34 giovani, provenienti da Nordamerica, Canada e Sudamerica, allenarsi e vivere da calciatori professionisti immersi nel mondo Juve. Il progetto, certo, è incentrato nell’insegnare calcio, ma non solo. Ugualmente al centro c’è l’aspetto culturale, l’insegnamento della lingua italiana e la crescita dei ragazzi con i valori che stanno alla base di Juventus.