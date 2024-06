Dopo aver salutato, la Juventus si trova con altri sette calciatori in rosa che percepiscono più di 4 milioni di euro netti a stagione. Questo è lo stesso importo che Teunguadagnerebbe ogni anno per cinque stagioni in bianconero, qualora si trovasse un accordo con l’Atalanta, che chiede 60 milioni di euro per il suo gioiello. I giocatori con ingaggi elevati sono(il cui stipendio è ora ai minimi sindacali a causa del caso doping),Tra questi, tre sono considerati da Thiago Motta come pilastri fondamentali per la ricostruzione della Juventus: il centravanti serbo Dusan Vlahovic, il centrocampista francese Adrien Rabiot e il difensore brasiliano Gleison Bremer.La strategia della Juventus sembra orientata verso una riduzione degli ingaggi, ma la conferma di questi tre giocatori chiave dimostra l’intenzione di mantenere una base solida su cui costruire il futuro. La possibilità di aggiungere Koopmeiners alla rosa rappresenterebbe un importante rinforzo, ma richiede un significativo investimento economico e una gestione oculata delle risorse disponibili.