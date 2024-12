Secondo quanto riportato da Caughtoffside, lapotrebbe decidere di cedere Nicolòper una cifra che si aggira intorno ai 25 milioni di euro. Il centrocampista bianconero ha attirato l’interesse di diversi club inglesi, tra cui Fulham, West Ham e Crystal Palace, che starebbero pianificando una mossa per acquistarlo. Tuttavia, al momento nessuno ha ancora presentato un’offerta ufficiale per il classe 2001. Inoltre, anche il Tottenham si è aggiunto alla lista delle squadre interessate al giovane talento della Juventus, con il club londinese che potrebbe fare un tentativo per portarlo in Premier League.