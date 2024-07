Juventibus, la puntata del 16 luglio





Nella giornata di martedì 16 luglio, ovvero quello che ha svelato ufficialmente la maglia Home della Juventus, che verrà utilizzata nella stagione 2024/25 è andata in onda una nuova puntata di. Tanti gli argomenti trattati: dalle nuove divise bianconere alle situazioni riguardanti diversi obiettivi di mercato, tra cui Sancho e Koopmeiners, oltre a coloro che potrebbero lasciare Torino, come Chiesa, Soulè e Kostic.

SANCHO IN STAND-BY - "Risulterebbe una nuova presa di posizione della Juventus a proposito di Jadon Sancho. La Juventus avrebbe ritenuto in questa fase, molto delicata del mercato, di non tenere fermo Jadon Sancho alla promessa reciproca, dicendo al giocatore che in questa fase non si può chiudere l'operazione. Nulla di clamoroso ma questo, ai miei occhi, abbassa la percentuale da 93,58 a 53,58%", spiega Momblano.





TRE OFFERTE PER SOULE' - "Non ho una posizione particolarmente nuova. Soulé è un giocatore che a Motta non dispiacerebbe tenere. Ma lui ha almeno tre offerte importanti e il giocatore è disposto ad ascoltarle: nessuna preclusione alla Premier ma la Roma gli sta chiedendo di esitare, intanto il Leicester è al terzo rialzo, mentre il West Ham zitto zitto non è lontano da quelle cifre: stiamo parlando 30 milioni più bonus". E' la posizione di Momblano.



KOOPMEINERS - "La Juve 50 cash per Koopmeiners non li mette. La Juve è disponibile a far la trattativa cash ma si fa fatica a trovare una contropartita da inserire anche se io so che l'Atalanta tornerà a farsi sentire per Miretti, ma il club bianconero qui è resistente".



CHIESA PER MOTTA NON ESISTE - "Per quello che ho capito che c'è nella testa e negli occhi di Thiago Motta, Chiesa non esiste. Mentre Soulé in o out è motivo di riflessione, Chiesa non lo è agli occhi di Thiago".



OFFERTA PER KOSTIC - "Kostic l'unica trattativa aperta è in Turchia", esordisce Angelini. "Però è una trattativa seria. La Juve si aspetta un'offerta da 10 milioni dal Fenerbahce ma la Juve ne vorrebbe 13, come quelli offerti per McKennie", precisa Momblano.







Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui