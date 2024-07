Juventibus, la puntata del 12 luglio

Tanta curiosità per il campo, le prime risposte dalla Continassa e dalla squadra guidata da. Ma è ancora il mercato a farla da padrona in casa Juventus , mentre Cristianolavora per dare all’allenatore una squadra competitiva per la stagione appena cominciata e che vedrà i bianconeri impegnati su più fronti. La priorità, però, al momento sono le uscite con alcuni fronti particolarmente caldi.’ – Tra i nomi caldi del mercato in uscita della Juventus c’è Soulè. Complice anche la visita dell’agente alla Continassa. A fare un punto sulle ultime è Luca Momblano: “Il vero obiettivo di De Rossi è Matias Soulè non Federico Chiesa. Dialoghi apertissimi con la Roma. Come avrete letto in giro c’è anche il Leicester”.– Tra le situazioni da sbrogliare in casa Juve, quella di Szczesny. Il punto di Luca Momblano: “Non è la Juve a cercare squadra. C’è una presa di coscienza di Szczesny e poi giustamente sarà lui a scegliere e a valutare con il suo agente. Un po’ di mercato ce l’ha, sappiamo che con l’Arabia la situazione si è congelata ma non credo avrà problemi a trovare una squadra. Si prenderà tutto il tempo necessario, non per forza tanto. Sono convinto che la Juve non abbia possibilità di movimento”.– Ancora Momblano, questa volta su Cancelo: “È stato proposto alla Juve come anche all’Inter lo sappiamo. Il giocatore vorrebbe aspettare il Barcellona e rimanere lì”.