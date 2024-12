, dopo Juventus Women-Valerenga, parla così in zona mista."I risultati delle altre partite ci hanno detto che c'è un gap importante, però dentro di noi sappiamo che potevamo fare meglio al di là del risultato in sé. Sappiamo di dover lavorare tanto per raggiungere certi livelli, ma sappiamo di non essere così lontani. E' finita bene, siamo contente della partita di questa sera. Ci rimane il rammarico di aver fatto prestazioni così contro le altre squadra".- "Ti senti una giocatrice europea? Domanda difficile, livello alto perché le giocatrici curano bene i dettagli, non sbagliano le cose facili. La differenza è lì. Trovi squadre con tecnica nella gestione del pallone. Sono contenta quando segno, come calciatrice il mio obiettivo è migliorare. Ma il gap c'è".- "Hanno fatto questo piccolo errore in uscita, ho ritrovato la palla e ho fatto uno stop e mi hanno detto di tirare. Basta centrare la porta lì e mi è andata bene".