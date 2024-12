Juve-Venezia, le parole di Motta su Koopmeiners

Juventus-Venezia è l'ennesima occasione buttata per i bianconeri, che hanno rischiato un'altra volta di trovare la prima sconfitta in campionato. Come contro il Bologna, infatti, il recupero è arrivato solo nei minuti finali, e contro i lagunari a tempo praticamente scaduto. Il 2-2 finale, però, non può mascheraredell'ambiente juventino: tutto ciò è emerso soprattutto nel post partita, con una dura contestazione e uno scontro tra Vlahovic e i tifosi. Durante la gara, è stato nuovamente evidente il momento di difficoltà di, che ha giocato un'altra partita decisamente al di sotto della sufficienza.'La responsabilità è tutta mia. Devo metterlo in una condizione migliore, giocare ed esprimere il suo livello. E' un grande giocatore e per me è importante averlo'.