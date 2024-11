Juve-Torino, il traguardo ottenuto dai bianconeri

Il derby della Mole è terminato 2-0 per la Juventus, che è tornata a vincere in casa con una prestazione convincente e importante.hanno chiuso la partita, durante la quale la Juve non è mai andata davvero in difficoltà. I bianconeri hanno registrato il nono clean sheet in dodici partite di campionato, raggiungendo un record che apparteneva già. Contro il Torino, però, la squadra di Motta ha ottenuto un altro traguardo nella storia del derby contro i granata.La Juve ha schierato la formazione con l'età media più bassa in una partita contro il Torino dall'inizio dell'era dei tre punti., i bianconeri non avevano mai raggiunto questo traguardo dalla stagione 1994/1995.