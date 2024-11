Juventus, come sono andate le partite in casa

L'sarà praticamenteanche per il derby della Mole di sabato tra. Al momento, infatti, sono rimasti disponibili solo i biglietti via secondary ticketing, sulla scia di una tendenza riscontrata molto spesso in questa prima parte di stagione che ha dato l'idea di un ritrovato entusiasmo tra i tifosi con l'avvio del nuovo corso targato Thiago Motta.Tifosi che, però, non sempre sono stati ripagati dai risultati della squadra bianconera, che in Serie A è riuscita a vincere solo contro il Como all'esordio (3-0) e poi il 19 ottobre scorso contro la Lazio (1-0), limitandosi a uno scialbo pareggio anche contro il Parma nell'ultima partita. In Champions League, invece, dopo il bel successo contro il PSV Eindhoven è arrivata una sconfitta contro lo Stoccarda. Sabato l'opportunità di re-invertire la rotta e far felici i tanti presenti sugli spalti.