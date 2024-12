Nell'estate del 2023, Cristianosi trovò a dover affrontare il suo primo mercato alla Juventus, ma a causa dell'arrivo in corsa, la sua influenza fu limitata. Si occupò principalmente di osservare la situazione, con il solo acquisto di Timothy Weah, completato dalla società prima del suo arrivo. A gennaio 2024, però, il mercato di Giuntoli si rivelò un fallimento: gli acquisti di Carlos(oggi al Flamengo) e(oggi in prestito al Porto) si rivelarono del tutto insoddisfacenti, con i due giocatori che rimasero alla Continassa solo per una breve parentesi, scomparendo rapidamente dai radar.