Nella scorsa stagione di Champions League, Johanha dimostrato una capacità straordinaria di creare occasioni per i suoi compagni. Con una media di 2.6 occasioni su azione per 90 minuti, è stato il migliore tra gli attaccanti esterni e le ali nel torneo, superando qualsiasi altro giocatore nel suo ruolo, a condizione che avesse giocato almeno 300 minuti. Questa statistica evidenzia l'abilità di Bakayoko nel generare opportunità da gioco aperto, rendendolo uno dei giocatori più incisivi e determinanti nel suo ruolo durante la competizione europea. Il suo contributo offensivo è stato fondamentale per la sua squadra.