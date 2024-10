Juventus-Parma, parla Giuntoli

Cristianoha parlato a Sky prima della sfida contro il Parma. Le parole:"Interessante, bravissimo nell'uno contro uno. Avevamo bisogno di chi negli ultimi venti metri sapesse saltare l'uomo e abbiamo individuato in lui questo giocatore, lui ci ha dato una mano nella trattativa"."Un ragazzo splendido con i piedi sempre per terra. In panchina forse per farlo riposare, abbiamo solo Vlahovic davanti quindi il mister magari ha ritenuto fosse un titolare nell'ultima mezz'ora"."Non interferisco nelle scelte, decide il mister che è bravissimo e non ha bisogno dei miei consigli. THuram era partito benissimo, poi ha avuto un infortunio e ora sta riprendendo, siamo contenti e si farà vedere nelle prossime partite"."Siamo contenti di quello che stiamo facendo, siamo partiti con un'altra filosofia di calcio, un nuovo allenatore e tanti giovani. Era quasi inaspettato equilibrio iniziale e di imbattibilità, ci mancano tanti calciatori ora ma sono momenti di crescita dell'intero gruppo. Siamo contenti ma deciderà il campo quale sarà il nostro valore".





