Parma Bernabé, ecco perché la Juve deve fare attenzione a lui

Occhi puntati sul turno infrasettimanale per gli uomini di: la Juventus affronterà il Parma nella decima giornata di Serie A. I bianconeri sono reduci dall'emozionante partita contro l'Inter, in cui ha brillato soprattutto, protagonista assoluto con una doppietta. Il Parma di, invece, viene dall'1-1 contro l'Empoli. Juve che vuole riscattare l'ultima prestazione in casa, che l'ha vista cadere per la prima volta in stagione contro lo Stoccarda in Champions. I bianconeri dovranno fare attenzione a non sottovalutare i gialloblù, e in particolareIl centrocampista spagnolo è infatti primo in campionato, sette in più di qualsiasi altro centrocampista in Serie A. Non è tutto: Bernabé vanta anche il record di tiri respinti in campionato (9).