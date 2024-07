Juventus Next Gen, UFFICIALE Scaglia: il comunicato

Nuovo acquisto per la Juventus Next Gen, è ufficiale l'arrivo di Filippo Scaglia, difensore clsse 1992 che arriva dal SudTirol. Di seguito il comunicato del club bianconero."La Juventus Next Gen, per questa stagione e fino al 30 giugno 2026, potrà contare sulle prestazioni di Filippo Scaglia.È ufficiale, dunque, il suo passaggio in bianconero, dal Südtirol.Difensore, classe 1992, Filippo arriva a Torino – o meglio torna a Torino, sua città natale – per portare la sua esperienza al servizio della Next Gen.La sua ultima esperienza in ordine temporale l'ha visto giocare in Serie B al Südtirol dove è sceso in campo 15 volte. Presenze che si sono andate a sommare alle 168 precedenti totalizzate tra Como, Monza e Cittadella.Tanta cadetteria, dunque, nella carriera di Filippo che, prima di giocare in Serie B, ha avuto la possibilità di crescere e maturare nel professionismo in Serie C giocando oltre 100 gare tra Cuneo, Bassano, Cittadella e Monza.Cresciuto calcisticamente nelle Giovanili del Torino, con il quale ha ottenuto anche qualche convocazione in Prima Squadra – in Serie A (senza mai esordire) –, Scaglia è pronto per iniziare un nuovo percorso, questa volta in bianconero, nella città che è sempre stata casa sua.Benvenuto, Filippo!"