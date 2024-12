Next Gen in vantaggio con il primo gol in campionato di Luis Semedo!



Juventus Next Gen-Taranto 1-0pic.twitter.com/so8rhsiYL5 — JuventusJuvenil (@JuvenilJuventus) December 1, 2024

La Juventus Next Gen è in vantaggio contro il Taranto grazie al primo gol stagionale di Luis Semedo! L'attaccante bianconero ha finalmente trovato la via della rete, regalando un importante vantaggio alla sua squadra nella sfida contro gli ultimi in classifica. Il gol di Semedo, che ha aperto le marcature al "Pozzo-La Marmora", è un segnale positivo per la Juventus Next Gen, che cerca di risollevarsi dopo un periodo difficile. Con questo successo parziale, i giovani bianconeri sperano di mantenere il vantaggio e portare a casa una vittoria fondamentale per la loro corsa in campionato.