Paoloparla in conferenza stampa subito dopo Juventus Next Gen-Sorrento."L’espulsione è pesata sicuramente nel finale, ma è un discorso di esperienza – è quello che sottolineo sempre: riuscire a capire la dinamica della partita, capire quello che ci offre e riuscire a portare a casa un punto per muovere la classifica. Non siamo riusciti a farlo, il gol che abbiamo subito avremmo potuto evitarlo. I gol subiti in quest’ultimo periodo spiegano bene cosa sia il calcio professionistico: ogni minimo errore o passo falso, vieni punito. Hai aspettato, hai fatto la partita, non sei riuscito a fare gol e all’ultima giocata della partita abbiamo subito il gol che ci toglie anche un punto. Dobbiamo crescere nella cura del dettaglio: nel calcio spesso sono quelli a fare la differenza, affrontiamo ogni volta squadre che sanno soffrire, con giocatori che sanno quello che bisogna fare in campo".