Le parole di Lucaa fineRETROPASSAGGIO – Sul cross di Koopmeiners Olivera orienta il piede e il passaggio, chiaramente un retropassaggio, manca un calcio di punizione da battere sulla linea dell’area di porta. Il Var non può far nulla visto che non poteva intervenire perché è un calcio di punizione.POLITANO-BREMER – Bisogna stare attenti a non focalizzarsi sul fermo immagine. Sembra un chiaro episodio da grave fallo di gioco, ma si vede che Politano trattiene il colpo e toglie immediatamente il piede quando tocca il polpaccio di Bremer. Manca il giallo, ma questo non è da espulsione, manca la velocità nell’impatto