Novità tattica in vista per ildi Antonio Conte? Nelle ultime ore sta prendendo quota la possibilità che per il match contro lail tecnico salentino defletta dal 3-4-2-1, fin qui utilizzato, e passi alo riesumi il caro vecchio, perché c’è la necessità di fare spazio a Scott McTominay senza escludere uno tra Anguissa e Lobotka. Tutto questo secondo La Gazzetta dello Sport, che poi aggiunge: "Centrocampo a tre, con Anguissa e McTominay ai lati di Lobotka. Tridente offensivo con Politano, Lukaku e Kvaratskhelia. Questo in caso di 4-3-3. Se fosse 3-5-2, fuori Politano, con Mazzocchi e Olivera avanti e indietro sulle fasce. Chissà se Motta, davanti a questo mutamento geo-tattico, modificherà qualcosa nella Juve, annunciata con il 4-1-4-1 visto contro il Psv. Non è neppure escluso che Conte abbia fatto uscire ad arte queste voci su presunti ribaltoni di sistema, per confondere e alzare polvere".