Juve, chi è il difensore voluto anche dall'Inter

La sfida tranon si ferma mai, neanche lontano dal campo. La rivalità tra bianconeri e nerazzurri è storica, ma non solo per le partite. Tra Juve e Inter, infatti, ci sono state spesso sfide di mercato con tanti colpi di scena. Proprio da un nuovo acquisto potrebbe nascere l'ennesimo scontro tra i due club, come riportato da Calciomercato.com.Secondo Calciomercato.com sia i bianconeri sia i nerazzurri sarebbero interessati a, difensore dello Spezia. Il classe 2003 ha già segnatotra Serie B e Coppa Italia, e sarebbe dunque nel mirino di entrambi i club.