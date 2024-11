Juve imbattuta, quando è stata l'ultima volta?

La Juve ritrova la vittoria contro l'Udinese e si porta momentaneamente al, in attesa delle altre partite. Un successo che fa tirare un sospiro di sollievo a Motta e a tutto l'ambiente bianconero dopo una settimana non semplicissima. Grazie alla vittoria di Udine, inoltre, i bianconeri hanno incassatoL'ultima volta che la Juventus non perdeva nelle prime 11 giornate di campionato era. All'epoca sulla panchina bianconera sedeva, che collezionò gli stessi risultati di Thiago Motta (5 vittorie e 6 pareggi).