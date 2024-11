Gyokeres Sporting, poker dell'attaccante

4 goles de Gyokeres.

Jamás he insistido tanto en un fichaje.

Hay que traerlo como sea, vendiendo a quien sea.

El delantero que mejor define en el fútbol actual

pic.twitter.com/3osnNqeMnQ — AtletionTop (@AtletiOnTop) November 1, 2024

La Juve si prepara ad affrontare la sfida di campionato contro. Dopo il pareggio per 2-2 con il Parma, i bianconeri cercano una vittoria che manca in campionato dalla gara contro la, vinta 1-0 allo Stadium. Nel frattempo la Juventus tiene d'occhio diverse situazioni per il mercato di gennaio e non solo. Come ha riportato calciomercato.com, infatti, tutto ruota intorno a, ma l'attaccante dello Sporting sembra possa convincersi a cambiare aria.Nel frattempo, l'attaccante del club portoghese ha fornito un'altra prestazione da incorniciare: contro l'Estrela, infatti,, fissando il risultato sul momentaneo 4-1, diventato poi 5-1 con la rete di Araujo nel finale.