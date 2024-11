Difesa Juve, ecco come arriva la maggior parte dei gol

Vigilia del derby della Mole per la Juventus, che affronterà il Torino all'Allianz Stadium domani sera. I bianconeri dovranno fare ancora i conti con gli infortuni, che hanno colpito ancora, che non ci saranno contro i granata. Oltre a loro molto probabilmente non ci sarà, che ha avuto un problema in allenamento. In vista della partita, i bianconeri dovranno fare attenzione in particolare a un aspetto che ha fatto la differenzaLa Juventus ha subitosugli sviluppi da palla inattiva, cioè cinque sulle sette reti totali. Di questi, due sono arrivati sugli sviluppi di un corner, mentre tre su rigore.