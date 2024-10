Juve-Cagliari, grande ingresso di Fagioli: i numeri della sua partita

Minuti giocati: 45

45 Passaggi riusciti: 39/41 (95%)

39/41 (95%) Palle lunghe (precise): 3/3

3/3 Dribbling tentati (riusciti): 1/1

1/1 Contrasti a terra (vinti): 2/2

2/2 Pali e traverse: 1

Dopo Juventus-Cagliari, non ci sono solo note negative. Vero, i bianconeri avrebbero potuto chiudere prima il match, e il pareggio sta senza dubbio stretto agli uomini di. È anche vero, però, che la Juve è una squadra in crescita eha dimostrato che il carattere non manca, nemmeno nei momenti difficili. Si tratta di trovare continuità, con una crescita del gruppo sempre più costante. C'è però un giocatore che sta già facendo un grande percorso, migliorando in modo costante:. Il centrocampista è subentrato all'infortunato, ed è stato protagonista di un ottimo ingresso, sbagliando davvero poco.Entrato nel secondo tempo, Fagioli ha offerto una bella prestazione, sbagliando appena due passaggi (dati Sofascore).