Juve e Milan rischiano in Champions? Lo scenario 'matematico'

AFP via Getty Images

Lo scenario, per quanto estremamente improbabile, è matematicamente possibile. Per concretizzarsi, bianconeri e rossoneri dovrebbero perdere le rispettive partite rimanenti con un passivo pesantissimo: almeno 7 gol di scarto per la Juventus e 6 per il Milan. Ma non basta. Servirebbe un intreccio complesso di risultati negli altri gironi.Real Madrid, Feyenoord, Celtic e Sporting Lisbona dovrebbero conquistare sei punti negli ultimi due turni. Stoccarda e PSV Eindhoven sarebbero chiamate a vincere nell'ultima giornata. Parallelamente, il Manchester City dovrebbe battere il Paris Saint-Germain e poi pareggiare con il Bruges. Non meno importante, la Dinamo Zagabria dovrebbe prima superare il Milan e poi vincere in casa dell’Arsenal.

In tale scenario ipotetico, Juventus e Milan si troverebbero appaiate al Bruges e al Manchester City a quota 12 punti, ma sarebbero penalizzate dalla differenza reti negativa. Una sola delle due italiane riuscirebbe a ottenere il 24° posto utile per accedere ai playoff, mentre l'altra si fermerebbe al 25° e sarebbe eliminata.Attualmente, a prevalere sarebbe il Milan, forte di una maggiore prolificità offensiva (12 gol segnati contro i 9 della Juventus). Tuttavia, il margine è sottilissimo: basterebbe un solo episodio a ribaltare la situazione e rendere ancora più drammatico il verdetto.