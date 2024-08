A Tuttosport, Maurizioparagona"Il Real è sicuramente la squadra che meglio di tutte ha saputo sviluppare il proprio progetto, avendo successi sportivi continuativi in tutte le competizioni e sviluppando benissimo anche tutto il brand e tutta la parte commerciale, avendo quindi le risorse per acquistare continuativamente i grandi campioni. Insomma è l’esempio più virtuoso che ci sia. Poi il confronto tra il fatturato della Juventus e del Real andrebbe fatto tenendo conto anche di alcuni vincoli specifici che abbiamo noi, come quelli della legge Melandri o il fatto che il loro stadio è più del doppio del nostro. Detto ciò, rimane una differenza enorme che deriva dalla loro capacità e dalla loro abilità. No, quindi, il gap economico non è certamente colmabile nel breve periodo, così come quello con le prime quattro o cinque squadre di Premier. Ma la bellezza del calcio è che per fortuna non giocano i soldi e i risultati possono essere slegati dal fatturato. Dobbiamo avere la capacità di costruire un gruppo forte che sia in grado di competere, seppur con diverso livello di costo della squadra. Certo è impressionante sapere che noi siamo l’undicesimo o dodicesimo fatturato d’Europa, ma fatturiamo la metà dei primi".