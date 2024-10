Juve, la 'maledizione' dei pareggi con il Cagliari continua: i numeri

Il pareggio tra Juve e Cagliari ha sicuramente deluso i tifosi bianconeri. Il match si era messo bene con il rigore trasformato da, ma nel secondo tempo gli uomini dinon sono riusciti a chiuderla fallendo delle buone occasioni. La doccia fredda è arrivata a due minuti dalla fine, con il fallo diche ha causato l'altro rigore decisivo, quello di. 1-1, imbattibilità terminata e un solo punto per la Juve. Rammarico, sì, ma anche la consapevolezza di poter ripartire da questi errori. Il risultato di domenica, tuttavia, è solo l'ultimo di una lunga serie contro il Cagliari.L'1-1 è il risultato più frequente in Serie A nella storia dei match. Una vera e propria maledizione, a cui si è aggiunta un'altra partita proprio lo scorso weekend. Con questa sono ben 17 gli incontri in campionato terminati con questo parziale.