Juve-Cagliari, le parole di Thiago Motta su McKennie

La Juve riparte dalla partita contro il Cagliari. I bianconeri giocheranno domani alle 12:30 contro i rossoblù di, con l'obiettivo di dare continuità alla bella vittoria di Genova. Dopo i tre pareggi per 0-0 è arrivata una reazione importante da parte della squadra, che si è espressa molto bene in queste ultime partite, anche in. Parlando del match con il Lipsia, Thiago Motta è tornato ad analizzare alcuni aspetti, soffermandosi su diversi giocatori. Uno di questi e, e l'allenatore ha messo in chiaro la sua importanza.'l recupero palla in occasione del terzo gol segnato a Lipsia è stato straordinario. Per un allenatore è fantastico avere giocatori così a disposizione'.