Infortunio Cabal, la situazione della difesa bianconera

Quali soluzioni può adottare Thiago Motta?

La pausa nazionali comincia nel peggiore dei modi per la. I bianconeri perdono anche Juan Cabal, che si va ad aggiungere a una lista di certo non breve di infortunati . In particolare il reparto difensivo ha già sofferto la pesante assenza di Bremer, che dopo la rottura del crociato rimediata a Lipsia rimarrà ai box per tutta la stagione. L'infortunio del brasiliano ha portato senza dubbio difficoltà in difesa, e le ultime partite lo hanno evidenziato. Non è di certo un segreto il fatto chesia costantemente al lavoro per trovare il profilo più adatto per far fronte a questa emergenza. Ma come può cambiare la Juventus con questo nuovo infortunio?può sfruttare Thiago Motta?L'infortunio di Cabal peggiora una situazione già di per sé complicata, come abbiamo anticipato. In difesa restano dunque sei nomi per Thiago Motta, ognuno con caratteristiche diverse, così come per i loro percorsi fin qui. Partendo dall'ultimo arrivato -- è probabile che insieme asi consoliderà sempre di più la coppia che ha dato spesso risposte positive, ma non senza inciampi nel tragitto. Inciampi che hanno invece caratterizzato, almeno fino a oggi, l'annata di, apparso decisamente in ombra rispetto alle passate stagioni. Passando agli esterni di difesa,resta una sicurezza su cui Motta può fare grande affidamento, e lo sta dimostrando partita dopo partita. Oltre a lui, l'allenatore bianconero può contare suche sta crescendo sempre di più nel suo primo anno in Serie A. Infine un altro nome è quello di, anche se il classe 2004 deve affrontare ancora diverse tappe prima di entrare stabilmente nelle gerarchie, e l'altalena tra prima squadra e Next Gen ne è la dimostrazione.I nomi su cui Thiago Motta può fare affidamento, però, potrebbero anche andare oltre la difesa. Esperimenti - o meglio - adattamenti: in situazioni complicate anche delle soluzioni differenti possono rivelarsi la chiave giusta. Ecco dunque che l'allenatore bianconero potrebbe anche (ri)giocarsi: lo statunitense, infatti, ha già ricoperto quel ruolo a Lipsia dopo l'espulsione di Di Gregorio. Un'alternativa può essere anche, che sta dimostrando di essere in crescita nelle ultime partite, e con le sue caratteristiche potrebbe dunque rivelarsi un'ulteriore idea per Motta.





