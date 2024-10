Juventus, attenzione al Cagliari: il dato sui sardi

In vista di Juve-Cagliari, i bianconeri stanno cercando di preparare al megliodopo un'ottima vittoria in Champions League. Contro il Lipsia, infatti, gli uomini di Motta sono apparsi grintosi, mostrando tanto carattere e voglia di vincere, forse come mai prima di quella gara. L'augurio, naturalmente, è che quella determinazione ci sia anche in campionato, dove la Juve ha faticato di più in alcune partite. Attenzione però al, che non è una squadra da sottovalutare: si tratta di un avversario ostico, infatti tra le squadre più pericolose dei sardi ci sono soloIl Cagliari è infatti la terza squadra in Serie A per chiare occasioni da gol, avendone avute, una in meno dell'Atalanta e quattro del Milan. Tuttavia c'è un dato che potrebbe far sorridere i bianconeri, dato che i rossoblù hanno fallito 17 di queste chiare occasioni.