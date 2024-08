La Juventus è al lavoro intensivo per concludere l'acquisizione di Jean-Clairdal Nizza, con l'obiettivo di rafforzare la difesa di. Secondo l'edizione odierna di Tuttosport, i bianconeri hanno fatto progressi significativi nella trattativa, grazie alla disponibilità del Nizza a rendere le condizioni per il riscatto definitivo più accessibili.Il direttore sportivo della Juventus, Cristiano Giuntoli, ha avanzato con i francesi una proposta che prevede un prestito con obbligo di riscatto condizionato. Le condizioni per far scattare il riscatto includono due aspetti: la qualificazione della Juventus alla Champions League e il raggiungimento di una percentuale di presenze del difensore durante la stagione, stimata intorno al 40%.Inoltre, Tuttosport suggerisce che potrebbe essere considerato anche l'inserimento del giovane centrocampista Joseph Nonge nella trattativa. Questo potrebbe rappresentare un elemento di ulteriore interesse per il Nizza e potrebbe facilitare il raggiungimento di un accordo tra le due squadre.