Il tecnico della Roma Ivanha parlato in conferenza stampa alla vigilia della prossima sfida di campionato. Tra i tanti temi toccati si è parlato anche di Matias, l'ex esterno della Juventus. Le sue parole:"Soulé in questo momento non è determinante come lui vorrebbe, ma qui è un equivoco totale. Ha fatto un anno a Frosinone, ma diamogli tempo. È vero che a Roma le aspettative sono enormi, lasciamolo crescere. A me piace il fatto che non si nasconda mai. L’erba sintetica è stata un fattore? Non vogliamo scuse".