La panchina ditraballa sempre di più. Il pareggio subìto in rimonta dallanel match di questa sera dicontro l'Union Saint-Gilloise mette a forte rischio la posizione del tecnico croato, già in discussione, che potrebbe avere un'ultima chance nella sfida di domenica contro il Bologna. Secondo Calciomercato.com, però, non è nemmeno da escludere un ribaltone nelle prossime ore, quando nella Capitale sono attesi i Friedkin. Per l'eventuale sostituzione di Juric, tra i tecnici italiani continua a prendere quota l'idea, mentre le piste straniere portano a Graham Potter, Frank Lampard e Paulo Sousa.