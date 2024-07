Juan Cabal al Fantacalcio: titolare alla Juventus?

Juan Cabal al Fantacalcio: ruolo

Ruolo Classic: D

Ruolo Mantra: B, DS, E

Juan Cabal al Fantacalcio: valutazione

Valutazione Classic: 5

Valutazione Mantra: 6

Tra i colpi dell'estate dellac'è stato anche Juan Cabal, profilo che i bianconeri hanno strappato al Verona per una cifra complessiva da 15 milioni di euro (bonus compresi) bruciando la concorrenza dell'Inter con un autentico blitz. Il colombiano è il profilo designato per rinforzare il pacchetto difensivo zebrato, forte anche della sua duttilità che gli permette di agire in più posizioni all'interno del pacchetto arretrato.Juan Cabal è uno dei nuovi rinforzi estivi della Juventus targata Thiago ma è difficilmente ipotizzabile che il colombiano parta avanti a tutti nelle gerarchie di Thiago Motta. La titolarità sulla fascia sinistra dovrebbe infatti appartenere a Andrea Cambiaso, mentre al centro del reparto la Juve punta ad affiancare Todibo a Bremer. Di conseguenza Cabal verrà impiegato inizialmente come potenziale alternativa a gara in corso o comunque seguendo le logiche del turnover che durante la stagione diventerà fondamentale visti tanti impegni a calendario.Duttilità al potere. Quando si parla di Juan Cabal è proprio il caso di dirlo. Nel Fantacalcio versione Classic, il 2001 colombiano è stato listato come difensore, ma nel Mantra l'ex Verona potrà essere schierato in tre differenti posizioni. Ecco quali:Il listone ufficiale del Fantacalcio 2024/25 è stato pubblicato nel corso della giornata di mercoledì 31 luglio. Di seguito le valutazioni di Juan Cabal al Fantacalcio sia per quanto riguarda la versione Classic che per quella Mantra.