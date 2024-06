Joshua Zirkzee al Milan: cosa manca

Joshua Zirkzee in questa stagione agli ordini di Thiago Motta è stato un protagonista assoluto, complice anche il salto di qualità definitivo. Il giocatore classe 2001 infatti sembrava inizialmente potesse seguire il tecnico italo brasiliano alla Juventus, ma le estimatrici non mancanoIn pole position per il giocatore sembra esserci il Milan. Nelle scorse settimane i contatti sono stati intensi, infatti si è raggiunto un accordo di massima sia con il giocatore che con il Bologna. Cosa manca però? L'accordo tra il club rossonero e Kia Joorabchian agente di Zirkzee, sulle commissioni, come ormai si racconta da giorni. La Juventus intanto monitora la situazione, senza affondare il colpo definitivo.Nel frattempo però irrompe il Manchester United, fortemente interessato al giocatore del Bologna. Ingolosito inoltre dalla clausola di 40 milioni di euro ritenuta alla portata del club. Il Milan resta in vantaggio, ma lo United incombe. La Juventus osserva ancora, a distanza.Dal canto suo il Bologna non vorrebbe privarsi di uno dei protagonisti della cavalcata alla Champions League e starebbe provando a convincere Zirkzee a rimanere. Tutto aperto quindi per il futuro del calesse 2001 che ha incantato.