Lasta seriamente considerandocome potenziale rinforzo per l'attacco, cercando un'alternativa ache possa offrire solidità fisica, diversa da, il cui contratto scade nel 2026. I rapporti tra Giuntoli e il Lille sono ottimi fin dai tempi di Napoli, quando il dirigente orchestrò l'acquisto di Osimhen.ha già avviato contatti con il club francese per esplorare l'eventualità di un colpo a gennaio, nel tentativo di battere la concorrenza. Parallelamente, la Juventus sta discutendo con l'entourage di David per trattarlo da svincolato nel 2025, quando scadrà il suo contratto con il Lille. Questo duplice approccio potrebbe permettere al club torinese di assicurarsi un attaccante di qualità senza aspettare troppo. Lo riporta calciomercato.com.