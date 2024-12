John Elkann, le parole sulla madre

JohnAD di Exor, ha parlato in un reportage del settimanale francese Le Point dedicato a lui. Menzione speciale per la mamma Margherita e per la famiglia più in generale. Le sue parole:"Mia mamma? È una persona naturalmente violenta, piena di risentimento. Denigrava nostro padre. Il dialogo è impossibile con lei. Davanti a questa incapacità, sfociava nella violenza: verbale o fisica. Non sopporta il non avere ragione. La minima opposizione finiva con una punizione. La situazione è peggiorata con la sua nuova vita: avere questi tre figli da un precedente matrimonio era un problema. Di più. Più di tutti, è stato Lapo a subire".





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui