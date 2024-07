Sorpresa tra i tifosi della Juventus, che attendevano invece Michele Di Gregorio: è spuntato Mattia, al JMedical, in vista della nuova stagione calcistica. Il giocatore è stato sottoposto agli esami di rito per valutare le sue condizioni fisiche e verificare il suo stato di salute in preparazione al prossimo campionato.De Sciglio, che resta in uscita, si unirà agli altri giocatori della Juventus per iniziare la preparazione estiva sotto la guida dello staff tecnico. L'obiettivo è quello di raggiungere la forma fisica ottimale e di mettere a punto le tattiche per affrontare le sfide che li attendono. Il giocatore ha dunque effettuato dei controlli per arrivare pronto al ritiro. Nel suo futuro potrebbe esserci anche il Monza.