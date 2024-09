, vicino allanegli ultimi giorni di mercato, si è presentato ai canali ufficiali del: "Sono davvero emozionato di essere qui", le parole dell'esterno inglese. "Sono cresciuto a Londra e sono felice di essere tornato. È stato un po' folle, era l'ultimo giorno di calciomercato, quindi ci si aspettava che fosse così, ma sono davvero felice che sia tutto finalmente fatto. Il Chelsea è un'icona. I miei idoli da bambino erano Didier Drogba e Frank Lampard e ora ho l'opportunità di giocare per questo club come loro. È una bella sensazione […]. Mi hanno preso per un motivo e per dare il mio contributo alla squadra, sono pronto a farlo. Mi piace lo stile di gioco di Maresca, gli piace che gli esterni vadano uno contro uno e siano diretti. Giochiamo molto uno-due con i 10 e le combinazioni di attaccanti. È molto attraente ed è uno stile in cui mi ritrovo".