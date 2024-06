Sulle colonne de Il Corriere dello Sport, Ivanha commentato la partita di ieri sera dell', citando anche lo juventino Federico. Ecco le sue parole: "A 7 secondi dalla fine abbiamo urlato di nuovo. Non dico di aver gioito come a Boston nel ’94, al gol di Baggio alla Nigeria, ma insomma ci sono andato vicino. Là era Baggio, qui Zaccagni. Ovunque l’azzurro. E adesso preghiamo che la storia si ripeta, anche se i presupposti non ci sono. Non possiamo fare altro. Non sappiamo fare altro. Non più, e da un pezzo. Preghiamo sempre, noi. Preghiamo che il bravo allenatore risolva da solo i tanti, immensi problemi della Nazionale e del calcio italiano. Preghiamo che una squadra senza qualità si trasformi in qualcosa che non è. Preghiamo che Chiesa non giochi dall’inizio e poi preghiamo che lo metta dentro".